Zum 25. Mal wird kommende Woche in Aschersleben Gildefest gefeiert. Dann wird die Herrenbreite zum Festgelände: mit Livemusik, Rummel, Blaulichtmeile und freiem Eintritt am Kindertag.

Aschersleben/MZ - Bald verwandelt sich die Herrenbreite wieder in das pulsierende Herz der Stadt: Vom 30. Mai bis 1. Juni steigt das Gildefest – und das in diesem Jahr zum 25. Mal. „Ein Vierteljahrhundert Gildefest – das ist schon was Besonderes“, sagt Veranstalter Martin Rothe. Und wie es sich für ein Jubiläum gehört, wird ordentlich aufgetischt: Musik, Rummel, Show, Kulinarik – und sogar ein bisschen Nervenkitzel.

Los geht’s offiziell am Freitag, 30. Mai, um 14 Uhr mit dem traditionellen Fassbieranstich. Doch wer es gar nicht mehr abwarten kann, darf sich freuen: Der Rummel startet bereits einen Tag früher, am Donnerstag, 29. Mai, auf dem nördlichen Teil der Herrenbreite. „Wir wollen die Leute schon früh in Feststimmung bringen“, so Rothe.

Jedes Jahr ein hohes Risiko

Rund 130.000 Euro kostet das Gildefest – ein Batzen Geld, den Rothe nicht ohne Bauchgrummeln investiert: „Ich gehe jedes Jahr ein Risiko ein. Kommen genug Gäste? Reicht es am Ende?“ Ein Risiko, das er auch dieses Jahr dank rund 30 Sponsoren eingegangen ist. Unter anderem wieder dabei: die Salzlandsparkasse, die Stadtwerke Aschersleben oder auch die Stadt Aschersleben selbst.

Die Rammstein-Coverband „Völkerball“ ist Hauptact am Sonnabend. (Foto: Band)

In diesem Jahr gibt es einige Veränderungen auf dem Festgelände. Die große Bühne bleibt erhalten, zusätzlich wird eine kleinere Nebenbühne aufgebaut. Dafür entfällt das bisherige Zelt am Mond. Die Fläche dort wird stattdessen täglich unterschiedlich genutzt. Am Freitag präsentieren sich dort Firmen aus Aschersleben und Umgebung. Am Samstag wird die Fläche zum Kinderfloh- und Kreativmarkt. „Eine schöne Ergänzung zum bisherigen Programm“, findet Rothe. Am Sonntag zieht dann die Blaulichtmeile ein – mit Feuerwehr, THW, Polizei und ASB.

KomaCasper und Captain Jack

Das Bühnenprogramm hat in diesem Jahr wieder einige Höhepunkte. Am Freitag tritt der aus Aschersleben stammende DJ KomaCasper auf. „Er ist viel unterwegs, umso schöner, dass er hierher zurückkommt“, sagt Rothe. Zuvor steht mit Captain Jack ein Act auf der Bühne, der vor allem Fans der 90er-Jahre anspricht. Am Samstag wird es laut: Die Rammstein-Tribute-Band Völkerball kommt nach Aschersleben. „Da wird mit Pyrotechnik gearbeitet, deshalb bleibt für die Vorbereitungen der Show die Bühne tagsüber gesperrt“, erklärt der Veranstalter. Parallel dazu läuft auf der Nebenbühne ein Programm mit lokalen Gruppen wie den Tanzmäusen, Sängerin Johanna Bremer und den Sportakrobaten aus Hedersleben.

Am Sonntag, dem Internationalen Kindertag, ist der Eintritt für alle frei. Möglich macht das die Unterstützung der Stadt. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Auftritt von Pittiplatsch, ein Frühschoppen mit den Einetaler Jägern, Tanzauftritte und eine Show der Akrobaten aus Spergau.

Der aus Aschersleben stammende DJ KomaCasper kommt in seine Heimatstadt. (Foto: Frank Gehrmann)

Am Nachmittag tritt dann Squeezer auf – mit Hits aus den späten Neunzigern. Für Kinder gibt es eine Mal- und Bastelstraße, ein Labyrinth, Glitzertattoos, Hüpfburgen und die Möglichkeit, bei „Kinderhand“ aus Bernburg selbst Spielzeug aus Holz zu bauen. Figuren aus bekannten Kindersendungen laufen über das Gelände und stehen für Fotos bereit.

Das komplette Programm des 25. Gildefestes gibt es online unter www.gildefest-aschersleben.de. Dort können auch gleich Abend- und Kombitickets erworben werden.

Eintritt am Abend mit Ticket

Auch kulinarisch bietet das Fest einiges. Auf der gesamten Fläche sind Imbissstände, Foodtrucks und Getränkewagen verteilt. Der Eintritt auf das Gelände ist tagsüber frei, abends benötigt man ein Ticket. Im Vorverkauf gibt es diese vergünstigt, außerdem erlaubt das Vorverkaufsticket den schnelleren Zugang über eine „Fast Lane“.

Ob es im nächsten Jahr wieder ein Gildefest unter seiner Verantwortung und Planung geben wird, lässt Martin Rothe offen. Für den Moment liege der Fokus auf dem Jubiläum. „Jetzt feiern wir erstmal die 25 Jahre – und danach schauen wir weiter.“