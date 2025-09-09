Die Stellplätze von Altkleidercontainern in Bernburg werden zunehmend als Sperrmüllplätze zweckentfremdet. So reagiert die Stadt Bernburg darauf.

Müll-Problem rings um Altkleidercontainer in Bernburg spitzt sich zu

Ein illegaler Sperrmüllplatz hat sich direkt am Stadtrand von Bernburg in Richtung Peißen gebildet.

Bernburg/MZ. - „Willkommen in Bernburg!“, steht auf dem großen Schild, das die Besucher der Saalestadt freundlich beim Einfahren aus Richtung Könnern grüßen soll. Doch das, was direkt daneben den Blick auf sich zieht, könnte wohl so manchen Autofahrer dazu animieren, sofort wieder kehrt zu machen.