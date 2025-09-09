Illegale Entsorgung Müll-Problem rings um Altkleidercontainer in Bernburg spitzt sich zu
Die Stellplätze von Altkleidercontainern in Bernburg werden zunehmend als Sperrmüllplätze zweckentfremdet. So reagiert die Stadt Bernburg darauf.
09.09.2025, 17:54
Bernburg/MZ. - „Willkommen in Bernburg!“, steht auf dem großen Schild, das die Besucher der Saalestadt freundlich beim Einfahren aus Richtung Könnern grüßen soll. Doch das, was direkt daneben den Blick auf sich zieht, könnte wohl so manchen Autofahrer dazu animieren, sofort wieder kehrt zu machen.