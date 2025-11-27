Prozess Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei und landet nun vor dem Amtsgericht Bernburg
25-Jähriger muss sich am Amtsgericht Bernburg verantworten, nachdem er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat. Dieses Urteil ist gesprochen worden.
27.11.2025, 06:02
Bernburg/Güsten/MZ. - Auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal rasen Motorräder mit Höchstgeschwindigkeit durch die Kurven. Aber eines darf man auch auf dieser Rennstrecke nicht – plötzlich die Maschine drehen und in entgegengesetzter Richtung Vollgas geben. Dies ist aber in den engen Straßen von Güsten am 21. Oktober 2024 kurz nach Mitternacht passiert.