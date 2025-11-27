weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Prozess: Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei und landet nun vor dem Amtsgericht Bernburg

Prozess Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei und landet nun vor dem Amtsgericht Bernburg

25-Jähriger muss sich am Amtsgericht Bernburg verantworten, nachdem er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat. Dieses Urteil ist gesprochen worden.

Von Carsten Roloff 27.11.2025, 06:02
Die Polizei konnte den Motorradfahrer stoppen.
Die Polizei konnte den Motorradfahrer stoppen. (Symbolbild: Carsten Rehder/dpa)

Bernburg/Güsten/MZ. - Auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal rasen Motorräder mit Höchstgeschwindigkeit durch die Kurven. Aber eines darf man auch auf dieser Rennstrecke nicht – plötzlich die Maschine drehen und in entgegengesetzter Richtung Vollgas geben. Dies ist aber in den engen Straßen von Güsten am 21. Oktober 2024 kurz nach Mitternacht passiert.