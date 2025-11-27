25-Jähriger muss sich am Amtsgericht Bernburg verantworten, nachdem er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat. Dieses Urteil ist gesprochen worden.

Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei und landet nun vor dem Amtsgericht Bernburg

Bernburg/Güsten/MZ. - Auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal rasen Motorräder mit Höchstgeschwindigkeit durch die Kurven. Aber eines darf man auch auf dieser Rennstrecke nicht – plötzlich die Maschine drehen und in entgegengesetzter Richtung Vollgas geben. Dies ist aber in den engen Straßen von Güsten am 21. Oktober 2024 kurz nach Mitternacht passiert.