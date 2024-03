Monika und Siegfried Kamprath haben einen Bussard gesund gepflegt und bei Bernburg in die Freiheit entlassen

Im Dröbelschen Busch haben (von links) Siegfried und Monika Kamprath gemeinsam mit Tierarzt Frank Enders den wieder genesenen Raufußbussard in die Freiheit entlassen.

Bernburg/MZ. - Monika Kamprath nimmt den Raufußbussard mit geübtem Griff in die Hände, wirft ihn kurz hoch und der Greifvogel breitet seine Schwingen aus. Gebannt verfolgt sie mit Siegfried Kamprath und Tierarzt Dr. Frank Enders, wie der Bussard scheinbar mühelos an Höhe gewinnt, auf die Bäume im Dröbelschen Busch zufliegt und schließlich sicher in einer Baumkrone landet.