Bernburg/MZ - Das 53. Bernburger Stadt- und Rosenfest war gerade zwei Tage alt, da hatten die Gäste auf dem Karlsplatz schon jede Menge Höhepunkte erlebt. Bereits am Donnerstagabend war der Platz so voll wie nie am ersten Tag des Festes. Bands wie „FriKi JeAn“, „Blackline“ und vor allem die „Rolling-Stones-Coverband „Sticky Strings“ oder „X&Y“, die Coldplay-Tribute-Band, zogen jede Menge Gäste in die Innenstadt.

Zwölfte Bernburger Rosenkönigin

Am Freitagabend erfolgte die offizielle Eröffnung des Stadtfestes durch Bernbugrs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke). Sie war es auch, die den Bernburgern die neue Rosenkönigin vorstellte. Mona Mauch aus Preußlitz ist die zwölfte Hoheit der Saalestadt und damit Nachfolgerin von Carla Talia Eckert, die ebenfalls mit auf der Bühne stand.

Menschen für Bernburg begeistern

Sie freue sich darauf, während ihrer Regentschaft als Rosenkönigin zahlreiche neue Bekanntschaften zu schließen und viele Menschen für Bernburg zu begeistern, sagte Mona Mauch.