Aicha Tafzi ist als neue Sozialarbeiterin bei der Stadt Bernburg angestellt worden. Warum die 28-Jährige aus Dresden in ihre Heimat zurückgekehrt ist.

Mit Empathie ans Werk, um Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu vermeiden

Bernburg/MZ. - Nach fünf Jahren in Dresden ist Aicha Tafzi in ihre Heimatstadt Bernburg zurückgekehrt. Seit Mitte Januar ist die 28-Jährige als Sozialarbeiterin in der vom städtischen Sozialamt eingerichteten Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit angestellt. Die junge Frau ist nicht ohne einschlägige Berufserfahrung gekommen.