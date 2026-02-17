weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Soziales: Mit Empathie ans Werk, um Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu vermeiden

Aicha Tafzi ist als neue Sozialarbeiterin bei der Stadt Bernburg angestellt worden. Warum die 28-Jährige aus Dresden in ihre Heimat zurückgekehrt ist.

Von Torsten Adam 17.02.2026, 06:07
Die 28-jährige Aicha Tafzi kümmert sich als Sozialarbeiterin in ihrer Heimatstadt Bernburg darum, Obdachlosigkeit zu vermeiden.
(Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Nach fünf Jahren in Dresden ist Aicha Tafzi in ihre Heimatstadt Bernburg zurückgekehrt. Seit Mitte Januar ist die 28-Jährige als Sozialarbeiterin in der vom städtischen Sozialamt eingerichteten Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit angestellt. Die junge Frau ist nicht ohne einschlägige Berufserfahrung gekommen.