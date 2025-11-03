Die Herbstausstellung lockt wieder zahlreiche kleine und große Modellbahn-Fans an. Doch es gibt noch mehr zu sehen.

Ulrich Kleinrensing aus Halberstadt zeigt seine selbst gebauten Fahrzeug-Modelle auf der Ausstellung des AMC.

Bernburg/MZ. - Die Fahrpläne sind genau abgestimmt. Schließlich soll der Zugbetrieb reibungslos ablaufen. Domenik Wittchen zeigt eine handgeschriebene Liste von Nummern und Zeiten. Der 17-Jährige ist Mitglied im Anhaltischen Modellbahnclub (AMC) – und er und die anderen Mitglieder der Schülergruppe wollen auf der H0-Anlage „Bad Wiesberg" bei der 24. Herbstausstellung des AMC am verlängerten Wochenende nichts dem Zufall überlassen. „Wir versuchen, den Zugbetrieb so authentisch wie möglich darzustellen", betont Vereinsvorsitzender Thomas Beyer.