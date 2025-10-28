Verstärkt Online-Theorieunterricht statt Präsenz, mehr Training im Simulator statt auf der Straße: Diese Ideen sind Teil der geplanten Führerscheinreform, um die Fahrerlaubnis in Deutschland günstiger zu machen. Warum Bernburger Fahrlehrer die Vorschläge kritisch sehen.

Bernburg/MZ - Vor Kurzem hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) verschiedene Reformvorschläge für die Fahrschulausbildung angekündigt. Ziel der vorgeschlagenen Neuerungen ist es, den Erwerb eines Führerscheins erschwinglicher zu machen. Das soll vor allem durch Online-Theorieunterricht und den verstärkten Einsatz von Simulationen zur Entwicklung praktischer Fähigkeiten umgesetzt werden. Zudem ist vorgesehen, die Anzahl der Fragen in der Theorieprüfung und den Zeitaufwand für die praktische Prüfung zu reduzieren.