Die Paritätische Fachschule am Dr.-Wilhelm-Külz-Platz in Aschersleben muss zum Schuljahresende schließen. Welche Faktoren zu dem Entschluss geführt haben und wie es für Schüler und Lehrer weitergeht.

Ines Bretschneider (links) und Katrin Püschel gehen einige Pläne für das letzte Jahr an der Paritätischen Fachschule durch.

Aschersleben/MZ - Der Start in das neue Schuljahr an der Paritätischen Fachschule in Aschersleben ist zunächst so ähnlich wie immer verlaufen: Das Kollegium und die Schüler, die sich hier in Voll- oder Teilzeit zum Erzieher ausbilden lassen, kehrten für den Unterricht in das Gebäude am Dr.-Wilhelm-Külz-Platz zurück. Im September kam dann jedoch der Paukenschlag: Die Einrichtung wird zum 31. Juli des kommenden Jahres geschlossen. Es sei der „letzte Moment“ in einer längeren Reihe von Herausforderungen gewesen, sagt Ines Bretschneider, die gemeinsam mit Katrin Püschel die Einrichtung leitet.