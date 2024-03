Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Die Polizisten in unserem Land müssen sich viele Dinge gefallen lassen. Beleidigungen kommen dabei in den meisten Fällen gar nicht mehr zur Anzeige. Über versuchte Tritte schauen die Beamten auch hinweg. Doch am 26. März 2022, eine Stunde nach Mitternacht, mussten die Gesetzeshüter in Könnern um ihr Leben fürchten. Sie wurden wegen einer nächtlichen Ruhestörung alarmiert. Und nahmen Tumult in der Wohnung wahr, dazu auch Beleidigungen: „Verpisst Euch, ihr seid ein Haufen Scheiße. Ihr elenden Schwanzlutscher. Ich schlage Euch die Köpfe ab“, rief der völlig neben sich stehende nächtliche Ruhestörer. Nach mehrmaligem hartnäckigen Klopfen ging die defekte Wohnungstür von selbst auf. Und den sechs Beamten gefror das Blut in den Adern. Nur zwei bis drei Meter entfernt vor ihnen stand ein Mann, der in der einen Hand eine Axt und in der anderen ein Messer hatte. Wegen Bedrohung und Beleidigung saß der 36-jährige gebürtige Neuruppiner auf der Anklagebank im Saal 119 des Bernburger Amtsgerichts. Auf die Frage von Richter André Stelzner, wovon er lebe, antwortete der Mann: „Von Bürgergeld. Und mir geht es dadurch gut. Ich brauche nicht mehr.“