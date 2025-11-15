Warum es schon vor 40 Jahren eine Band namens Tagelöhner gab und wie es vor 20 Jahren zu einem Neustart kam.

Bernburg/MZ. - Hätten Ralph Jäsche und Steffen Knaul den Titel ihrer jüngsten CD „Ab in die Kiste“ wörtlich genommen, dann würde es die Tagelöhner wohl nicht mehr geben. Glücklicherweise ist dies nicht der Fall und das Liedermacher-Folk-Duo kann in diesem Jahr sogar sein 20-jähriges Bestehen feiern. Gemeinsam mit vielen Gästen wollen sie am Samstag, 22. November, 19.30 Uhr, beim Konzert „20 Jahre Folk't uns" im Carl-Maria-von-Weber-Theater in Bernburg darauf anstoßen. Sie freuen sich darauf. „Es wird Zeit, mal wieder etwas zu Hause zu machen", sagt Ralph Jäsche.