Am Donnerstagabend zeigen die Schüler „Campiello“, in einer Fassung von Peter Turrini, erstmals im Bernburger Theater.

Anzoletto (Mark Paszulya, links), Fabrizia (Sophia Hippe, rechts) und die anderen Bewohner wollen dem Cavaliere (Phillip Müller) an die Gurgel.

Bernburg/MZ. - Der junge, etwas einfältige Anzoletto muss wirklich ziemlich wütend auf den feinen, erfahrenen Cavaliere sein: Mitten auf dem kleinen Platz des Armeleute-Viertels in Venedig, dem Campiello, hält er ihm ein Messer mit einer imposanten Klinge an den Hals. Aber auch alle anderen Bewohner am Platz würden ihm am liebsten an die Gurgel gehen. Am Ende wird der Cavaliere zwar nicht getötet, aber er wird seine Strafe erhalten. Der Ton ist rau, die Umgangsformen auf dem Campiello sind es auch. Da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Es wird lauthals gestritten, geschrien und sich beschimpft, zwischen den bunten, schlichten Häusern des Viertels. Dort spielt das Leben.