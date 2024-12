Lichter auf dem Bernburger Campus gehen erst im Januar wieder an

Auch in diesem Jahr gibt es das „Licht-Projekt“.

Bernburg/MZ. - Aktuell ist es dunkel auf dem Campus der Hochschule Anhalt in Strenzfeld. Das Lichtprojekt, das der Studiengang Landschaftsarchitektur und Umweltplanung an der Hochschule Anhalt jedes Wintersemester auf die Beine stellt, leuchtet derzeit nicht. „Aus Gründen der Nachhaltigkeit und Sicherheit haben wir die meisten Lichter bereits ausgeschaltet“, heißt es in einer Mitteilung des Studiengangs.