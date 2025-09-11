Zur Abschlussparty ist das „Tüfteltheater“ zu Gast und zeigt, wie interessant Physik sein kann.

Lesesommer XXL endet in Bernburg mit spannenden Experimenten in der Stadtbibliothek

Bernburg/MZ. - Dass sich „Popeldruck" messen lässt, haben die Kinder vermutlich noch nicht gewusst. Inka Pabst alias „Leum" vom Tüfteltheater aus Berlin macht es vor und hält eine eigenartige Apparatur an den Nasenflügel. Das ist natürlich nur Spaß, ebenso wie der „Pickelzieher", der mit leichtem Unterdruck die Pickel aus der Haut zieht.