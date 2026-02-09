Das Prinzenpaar verkündet nicht nur die Kussfreiheit, sondern ordnet auch gute Laune an. Dafür sorgen aber die Akteure des AKV beim Publikum ohnehin.

Laut und stimmungsvoll: So haben die Narren in Alsleben gefeiert

Die Prinzengarde des AKV zeigt ihren Gardemarsch zu einem Medley aus den 80er Jahren.

Alsleben/MZ. - Die Ansage von Sven Wagner beim Karneval in Alsleben am Samstag war klar: „Steh auf! Mach' laut! Mach' richtig Lärm! Die ganze Welt, die soll uns hören!" Bis der entsprechende Geräuschpegel am Samstag in der geschmückten Turnhalle erreicht war, dauerte es zwar eine Weile. Aber die Akteure des Alslebener Karnevalvereins Rot-Weiß (AKV) auf der Bühne taten alles dafür, die Stimmung anzuheizen.