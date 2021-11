Landrat Markus Bauer hat sich mit Corona infiziert

Bernburg/MZ - Markus Bauer (SPD) ist am heutigen Dienstag positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Der Landrat des Salzlandkreises hatte sich testen lassen, weil eine Corona-Infektion bei einem seiner Kinder im Rahmen der flächendeckenden Schnelltests an Schulen entdeckt worden war.

Der Landrat sagte, es sei doppelt geimpft und habe bisher keine Krankheitssymptome. Er kündigt in einer Pressemitteilung an, die Dienstgeschäfte soweit wie möglich in der häuslichen Quarantäne fortführen zu wollen.

Markus Bauer erneuert seinen Appell, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen, sofern keine medizinischen Gründe dagegen sprechen. Zudem sollten die bekannten AHA + L-Regeln befolgt werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Foto: E. Pülicher