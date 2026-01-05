Einmal im Monat blättert der Bernburger Kurier in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen im Januar 1976 bewegt hat.

Krumbholz wird schöner - das bewegte die Menschen vor 50 Jahren in Bernburg

Die Parkeisenbahn an der Endhaltestelle Rosenhag im Krumbholz zu DDR-Zeiten. In dem gesamten Naherholungsgebiet schufen Handwerksbetriebe Anfang 1976 Blockhaushütten, Sitzgarnituren und andere Holzarbeiten für den „Mach-mit“-Wettbewerb zur Verschönerung der Kreisstadt Bernburg.

Bernburg/MZ. - Orkanartige Stürme am 2. und 3. Januar verursachten erhebliche Schäden in den Braunkohlekombinaten des Bezirkes Halle, in der Forstwirtschaft (besonders Harz und Thüringen), in Industrie- sowie in Landwirtschaftsbetrieben. Besonders die Energiearbeiter waren im ständigen Einsatz zur Beseitigung der Schäden am Energienetz. Hunderte Mitarbeiter von Einsatzgruppen unternahmen große Anstrengungen zur Behebung der entstandenen Unwetterschäden.