Heimatgeschichte Krumbholz wird schöner - das bewegte die Menschen vor 50 Jahren in Bernburg
Einmal im Monat blättert der Bernburger Kurier in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen im Januar 1976 bewegt hat.
05.01.2026, 10:07
Bernburg/MZ. - Orkanartige Stürme am 2. und 3. Januar verursachten erhebliche Schäden in den Braunkohlekombinaten des Bezirkes Halle, in der Forstwirtschaft (besonders Harz und Thüringen), in Industrie- sowie in Landwirtschaftsbetrieben. Besonders die Energiearbeiter waren im ständigen Einsatz zur Beseitigung der Schäden am Energienetz. Hunderte Mitarbeiter von Einsatzgruppen unternahmen große Anstrengungen zur Behebung der entstandenen Unwetterschäden.