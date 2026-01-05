weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Heimatgeschichte: Krumbholz wird schöner - das bewegte die Menschen vor 50 Jahren in Bernburg

Einmal im Monat blättert der Bernburger Kurier in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen im Januar 1976 bewegt hat.

Von Harald Lütkemeier 05.01.2026, 10:07
Die Parkeisenbahn an der Endhaltestelle Rosenhag im Krumbholz zu DDR-Zeiten. In dem gesamten Naherholungsgebiet schufen Handwerksbetriebe Anfang 1976 Blockhaushütten, Sitzgarnituren und andere Holzarbeiten für den „Mach-mit“-Wettbewerb zur Verschönerung der Kreisstadt Bernburg. (Foto: Repro Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Orkanartige Stürme am 2. und 3. Januar verursachten erhebliche Schäden in den Braunkohlekombinaten des Bezirkes Halle, in der Forstwirtschaft (besonders Harz und Thüringen), in Industrie- sowie in Landwirtschaftsbetrieben. Besonders die Energiearbeiter waren im ständigen Einsatz zur Beseitigung der Schäden am Energienetz. Hunderte Mitarbeiter von Einsatzgruppen unternahmen große Anstrengungen zur Behebung der entstandenen Unwetterschäden.