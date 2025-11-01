Rettungseinsatz Krankenwagen verunglückt bei schwerem Unfall auf B6n bei Bernburg - vier Verletzte, darunter Patient
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen auf der Kreuzung an der Magdeburger Chaussee ereignet. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Das ist bisher dazu bekannt.
Aktualisiert: 01.11.2025, 11:25
Bernburg/MZ. - Vier Verletzte, ein umgekippter Krankenwagen, ein eingedrücktes Auto und eine völlig verschobene Ampelanlage: Das ist das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen an der Kreuzung B6n/B185 und Magdeburger Chaussee in Bernburg eignet hat.