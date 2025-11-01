Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen auf der Kreuzung an der Magdeburger Chaussee ereignet. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Das ist bisher dazu bekannt.

Krankenwagen verunglückt bei schwerem Unfall auf B6n bei Bernburg - vier Verletzte, darunter Patient

Der Rettungswagen, in dem ein Patient behandelt wurde, kippte bei dem Unfall um.

Bernburg/MZ. - Vier Verletzte, ein umgekippter Krankenwagen, ein eingedrücktes Auto und eine völlig verschobene Ampelanlage: Das ist das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen an der Kreuzung B6n/B185 und Magdeburger Chaussee in Bernburg eignet hat.