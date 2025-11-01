weather regenschauer
  4. Rettungseinsatz: Krankenwagen verunglückt bei schwerem Unfall auf B6n bei Bernburg - vier Verletzte, darunter Patient

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen auf der Kreuzung an der Magdeburger Chaussee ereignet. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Das ist bisher dazu bekannt.

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 01.11.2025, 11:25
Der Rettungswagen, in dem ein Patient behandelt wurde, kippte bei dem Unfall um.
Der Rettungswagen, in dem ein Patient behandelt wurde, kippte bei dem Unfall um. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Vier Verletzte, ein umgekippter Krankenwagen, ein eingedrücktes Auto und eine völlig verschobene Ampelanlage: Das ist das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen an der Kreuzung B6n/B185 und Magdeburger Chaussee in Bernburg eignet hat.