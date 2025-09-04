Aus zwei Edelstahlsäulen auf dem Karlsplatz und auf dem Markt sprudelt ab sofort Trinkwasser für Mensch und Tier. Wie die Spender funktionieren.

Harald Bock, Geschäftsführer des Wasserzweckverbandes Saale-Fuhne-Ziethe, und Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow nahmen den neuen Trinkwasserspender auf dem Karlsplatz in Betrieb.

Bernburg/MZ. - Der Eulenspiegelbrunnen an der Wilhelmstraße hat in dieser Woche zwei „Kollegen“ bekommen, die Trinkwasser spenden. 12.100 Euro hat die Stadt Bernburg ausgegeben, um auf dem Karlsplatz zwischen Gastrichbude und Toilettenhäuschen sowie am Baumkarree auf dem Markt zwei Edelstahlsäulen zum Durststillen zu installieren.