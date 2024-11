Welche frohe Botschaft KCK-Präsident Thomas Bär am Sonnabend zwischen Umzug und Bühnenprogramm verkünden konnte.

Könnerns Karnevalisten starten „kein bisschen leiser“ in die 64. Session

Vom Restaurant „Syrtaki“ marschierten die KCK-Tänzerinnen beim Umzug am Samstagvormittag bis vor das Könneraner Rathaus.

Könnern/MZ. - In Könnern regieren seit Samstagvormittag die Narren. Bürgermeister Martin Zbyszewski (SPD) musste traditionell den Schlüssel an den Karnevalsclub Könnern (KCK) Blau-Weiß abgeben, der nun bis Aschermittwoch in der Stadt das Sagen hat.