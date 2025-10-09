Der Könneraner Stadtrat hat die Schließung der Wiendorfer Feuerwehr beschlossen, die schon seit dem Jahr 2023 im Gespräch ist. Weshalb diese Entscheidung jetzt getroffen worden ist.

Könneraner Stadtrat beschließt Aus für Wiendorfer Ortswehr: Wie es nun weitergeht

Die Feuerwehr in Wiendorf – hier die Garage des Löschfahrzeuges in Ilbersdorf – wird geschlossen.

Ilbersdorf/Wiendorf/MZ - Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren befreien die Menschen nicht nur aus Gefahrensituationen nach Verkehrsunfällen, löschen Haus- und Feldbrände oder sind bei Naturkatastrophen wie Sturm oder Hochwasser 24 Stunden lang im Einsatz. Sie sind auch eine feste Größe in den Kleinstädten und Gemeinden. Sie prägen dort das Leben und tragen zum Zusammenhalt bei. Die Feuerwehrleute helfen bei der Organisation von Veranstaltungen tatkräftig mit, unterstützen die hiesigen Vereine dabei.Doch der demografische Wandel geht auch an den Wehren im Salzlandkreis nicht spurlos vorbei.