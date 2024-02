Bei der 17. Weiberfastnacht im Kulturhaus in Könnern ist am Donnerstagabend eine große Ossi-Party gefeiert worden. Welche Stars alles vorbeischauten und wie über das Motto 2025 entschieden wird.

Könneraner auf Zeitreise zurück in die DDR

Die Cörmigker Schnuckelchen tanzten mit den Zuschauern bei der Weiberfastnacht in Könnern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Könnern/MZ. - Das dürfte für Könnern eine echte Premiere gewesen sein. Am Donnerstagabend wurde bei der aktuellen Kamera live aus dem Kulturhaus in Könnern berichtet. Und während der Nachrichten aus dem DDR-Fernsehen, die über die große Leinwand auf der Bühne flimmerten, hielt auch noch Erich Honecker eine Ansprache an das jubelnde Publikum und hieß die 200 Frauen im Saal zur Ossi-Party willkommen. Denn genau unter diesem Motto stand die diesjährige 17. Weiberfastnacht des Karneval Clubs Könnern (KCK).