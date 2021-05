Können Politiker den Engpass beseitigen?

In Bernburg schließt in diesem Monat nun die zweite von drei Kinderarztpraxen.

Bernburg - In die Suche nach neuen Kinderärzten für die Stadt Bernburg kommt langsam Bewegung. Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass binnen drei Monaten auch die zweite von drei Kinderärztinnen in der Stadt ihre Praxis schließt, hat es nun eine Krisensitzung gegeben.

Zu der hatte Bernburgs Stadtrat und Landtagskandidat Stefan Ruland (CDU) Dr. Jörg Böhme, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt, in die Saalestadt eingeladen, um auf die künftig dramatische Lage der medizinischen Versorgung der Kinder und Jugendlichen in der Stadt aufmerksam zu machen. „Schon jetzt hat Frau Dr. Hüfner, die letzte der drei Kinderärztinnen in der Stadt, ihre Belastungsgrenze erreicht“, sagt Ruland.

Mit der drohenden zweiten Praxisschließung fürchten viele Eltern im Notfall ihre kranken Kinder durch den gesamten Landkreis oder gar darüber hinaus kutschieren zu müssen, damit sie medizinisch behandelt werden.

Auch für Ruland wäre diese eine absolute Zumutung, zumal einige Familien gar nicht über ein eigenes Auto verfügen und womöglich in ihrer Not einen Rettungswagen rufen müssen. Damit es nicht so weit kommt, habe er zu diesem Gespräch auch Bernburgs Oberbürgermeister Henry Schütze (parteilos) und den Kreistagsvorsitzenden Thomas Gruschka (CDU) an den Tisch geholt, um nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen.

Doch so einfach sei es nicht, auf eigene Faust einen neuen Kinderarzt für Bernburg zu suchen. Denn wie Jörg Böhme von der KV mitgeteilt habe, bestehe zwar für Bernburg künftig eine Unterversorgung, gemessen würde jedoch für den gesamten Salzlandkreis. Und in diesem gebe es genügend Kinderärzte.

Außerdem gehörten die beiden künftig offenen Bernburger Kinderarztstellen dem Medizinischen Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau. Wie bereits berichtet, hätte das MVZ bis zu einem Jahr Zeit, die Stellen selbst zu besetzen, bis die KV auf Suche gehen kann. Es sei denn, das MVZ gibt eine der Stellen vorher ab.

Darum ist laut Ruland während des Krisengesprächs vereinbart worden, dass die Stadt Bernburg Kontakt zur kommunalen Familie nach Dessau aufnimmt, um das Problem zu schildern. Diesen Part soll Bernburgs Oberbürgermeister Henry Schütze übernehmen.

Mit dem Ziel: Eine der beiden offenen Stellen zu bekommen und so schnell wie möglich selbst auf Kinderarztsuche gehen zu können. Aber damit nicht genug. „Wir haben auch die Aufgabe, langfristig nach Lösungen zu suchen, denn es werden künftig nicht nur Kinderärzte in der Stadt fehlen“, sagt Kreistagsvorsitzender Thomas Gruschka (CDU).

Er sieht deshalb Kommune und Kreis in der Pflicht, Anreize für Mediziner zu schaffen, damit sie sich in der Saalestadt niederlassen. Möglich ist das laut Ruland zum Beispiel durch Stipendien für angehende Mediziner oder aber die Unterstützung, ansprechenden Wohnraum in Bernburg zu finden.

Erst zum Jahresbeginn waren die drei Kinderärztinnen in das neue Gesundheitszentrum ins historische Postgebäude gezogen. Foto: Engelbert Pülicher

Während der Fahrplan der Bernburger steht, ist unterdessen weiter unklar, ob das Medizinische Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums in Dessau inzwischen selbst einen Nachfolger wenigstens für eine der beiden Kinderarztpraxen in Bernburg gefunden hat. Eine MZ-Nachfrage am Freitag blieb unbeantwortet.

Dafür ist auf der Webseite des MVZ weiterhin eine Kinderarztstelle zur sofortigen Besetzung am Standort Bernburg ausgeschrieben. Und nicht nur dort. Auch am Hauptstandort Dessau selbst wird laut Webseite weiterhin fieberhaft nach einem Kinderarzt gesucht - und zwar schon seit August 2020.

Für Stefan Ruland steht fest: „Solange darf die Suche in Bernburg nicht dauern, sonst haben sich die Eltern in den umliegenden Städten einen anderen Kinderarzt gesucht und für einen neuen fehlen dann die Patienten.“ (mz)