Wer auf Sonne hofft, braucht etwas Geduld: In Berlin und Brandenburg bleibt das Wetter wechselhaft – erst zur Wochenmitte zeigt sich der Sommer wieder von seiner freundlicheren Seite.

Berlin/Potsdam - Das Wochenende in Berlin und Brandenburg endet wolkenverhangen und wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wechseln sich am Sonntag dichte Wolken mit kurzen Auflockerungen ab. Örtlich kann es zu einzelnen Schauern kommen. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad.

In der Nacht zum Montag verdichten sich die Wolken zunehmend. Während es zunächst meist trocken bleibt, setzt in der zweiten Nachthälfte von Westen her verbreitet Regen ein. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 13 Grad.

Sonne in Sicht

Zum Wochenstart am Montag bleibt es laut DWD zunächst trüb und regnerisch, ehe sich im Tagesverlauf öfter die Sonne zeigt. Es bleibt meist trocken, die Höchstwerte steigen auf milde 23 bis 25 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest.

Auch am Dienstag und Mittwoch bleibt es mäßig warm und leicht wechselhaft. Während Dienstagvormittag noch Regen möglich ist, zeigt sich am Mittwoch häufiger die Sonne – Schauer sind dann eher die Ausnahme.