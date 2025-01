Bernburg/Könnern/MZ. - Wegen Körperverletzung und Beleidigung stand ein 38-jähriger Köthener in dieser Woche vor dem Amtsgericht in Bernburg. Der Mann soll am 9. Februar 2024 Jahres in den Mittagsstunden einen 51-jährigen Mann aus Könnern zunächst beleidigt und dann so geschubst haben, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

