In Neugattersleben gibt eine neue Attraktion, die nicht nur bei den Einwohnern, sondern auch bei Touristen und Studenten gut ankommt. Was es mit dem Schilderstamm auf sich hat.

Kleine Weltreise am Schachtsee in Neugattersleben

Neugattersleben/MZ. - „Es gibt nur drei große Orte auf der Welt: (Neu)York, (Neu)Dehli und Neugattersleben“, stellt Patrick Hölscher, Neugatterslebens neuer Bürgermeister, in der Ankündigung für die neuste Attraktion im Dorf im sozialen Netzwerk Facebook fest.

Und tatsächlich kann man den bunt bemalten Schilderstamm am Ufer des Schachtsees als Ausgangspunkt nutzen, um auf Weltreise zu den großen und beliebten Orten rund um den Globus zu gehen.

Zu Fuß nach Berlin?

Etwa die 6.249 Kilometer nach Dubai oder gar 10.1126 Kilometer nach Tansania. Wer es etwas kürzer halten will mit dem Fußmarsch, kann auch erstmal die 195 Kilometer nach Berlin ausprobieren. Denn genauso weit ist die Bundeshauptstadt Luftlinie von Neugattersleben entfernt, wie auf einem der Schilder zu lesen ist. „Die Idee für die internationale Attraktion hatte ein Mitglied aus dem Heimatverein in Neugattersleben, der aber anonym bleiben möchte. Er hatte die Anregung aus dem Urlaub mitgebracht und für uns gebaut und aufgestellt“, sagt Ortsbürgermeister Patrick Hölscher, ebenfalls Heimatvereinsmitglied.

Nicht nur er ist begeistert von der Idee, die ein bisschen Fernweh erzeugt, aber auch reichlich Publikumsverkehr. „Es kommen nicht nur Neugatterslebener hierher, sondern auch zahlreiche Touristen vom Hotel ,Bernstein Resort’, die hier im Ort Urlaub machen, und sogar einige Studenten von der Hochschule Anhalt aus Strenzfeld“, hat Hölscher beobachtet.

Schnappschüsse kursieren

Und damit nicht genug. Inzwischen tauchen auch immer öfter Fotos in sozialen Netzwerken auf, auf denen die Besucher am Schilderstamm für einen Schnappschuss posieren. „Das freut uns als Verein natürlich sehr, dass mit solch einer kleinen Sache, die auch nicht so teuer war, so viel Aufmerksamkeit erregt wird“, sagt der Ortsbürgermeister weiter.

Auch jetzt, während der sonnigen Herbsttage, ist das Ufer ein beliebtes Ausflugsziel für Spaziergänger. Nicht zuletzt, weil dort auch zwei Bänke auf Initiative der Salzlandsparkasse aufgestellt wurden, auf denen man verweilen und auch ein bisschen Naherholung beim Blick auf den Schachtsee genießen kann. Im Sommer ist es sogar noch belebter an der Stelle gewesen, sagt Hölscher. Vor allem für Stand-up-Paddler ist der Schachtsee ein echter Geheimtipp.

Wo genau die Attraktion zu finden ist? Das ist laut Hölscher ganz einfach. Direkt an der Liegewiese hinter der Bungalowanlage am Ortsausgang Richtung Brumby. Die Fläche gehöre zwar der Neugatterslebener Landwirtfamilie Linse-Wall, der Heimatverein durfte den Schilderstamm dort dennoch aufstellen und kümmert sich auch um die Pflege des Areals. Ob noch weitere Attraktionen zu erwarten sind? Das ist bislang noch offen. Doch eines sei für den Verein schon sicher: die Ausrichtung des Oktoberfestes am 19. Oktober.