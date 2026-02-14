Der Vorsitzende des Kreiselternrats im Salzlandkreis, der selbst für die Linke kandidiert, sieht einen direkten Angriff auf eine inklusive, chancengerechte und demokratische Bildung.

Für ihre bildungspolitischen Ideen wird die AfD in Sachsen-Anhalt vom Kreiselternratsvorsitzenden Kay Lorenz (Die Linke) kritisiert.

Bernburg/MZ/tad. - Der Kreiselternratsvorsitzende Kay Lorenz (Die Linke) kritisiert die AfD für die bildungspolitischen Vorschläge im Entwurf ihres Regierungsprogramms. Er sieht darin einen direkten Angriff auf eine inklusive, chancengerechte und demokratische Bildung. Kay Lorenz selbst ist Mitglied des Kreisvorstandes der Linken und kandidiert für seine Partei im Wahlkreis Aschersleben zur Landtagswahl.