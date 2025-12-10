Seit Freitag ist im Amtsgericht Bernburg eine neue Ausstellung aus dem Schaffen des Köthener Künstlers Thomas Blaszcyk zu sehen. Welche Werke Eike Papesch besonders beeindruckten.

Kahle Wände verschönert - die Schau ist nun im Amtsgericht Bernburg zu sehen

Bernburg/MZ. - Es ist sowohl für die Angeklagten als auch für die Zeugen ein beklemmendes Gefühl, wenn sie vor der Verhandlung im Bernburger Amtsgericht auf weiße und kahle Wände schauen. Dies ist seit kurzem nicht mehr der Fall. Der Direktor des Amtsgerichts, Eike Papesch, hat die Tradition seines Vorgängers Tobias Hoffmann fortgesetzt und am vergangenen Freitag eine neue Ausstellung eröffnet. 29 Kunstwerke von Thomas Blaszcyk verschönern die nackten Wände in der ersten Etage des Bernburger Amtsgerichts. Die Gemälde wurden bereits am 1. Dezember angebracht.