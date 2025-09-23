Viele Jahre wurde das Jobcenter an der Bernburger Parkstraße betrieben. Hier ist die Behörde künftig erreichbar.

Jobcenter Bernburg zieht um - was die Kunden dazu wissen müssen

Bernburg/MZ. - Der Umzug des Jobcenter-Standortes Bernburg von der Parkstraße 11 in die Friedensallee 13 steht unmittelbar bevor. Das Jobcenter Salzlandkreis und die Salzlandsparkasse als bisherige Nutzer der Räumlichkeiten sind bereits seit mehreren Monaten mit den Vorbereitungen befasst, heißt es vonseiten des Jobcenters.

Kleinere Einschränkungen

„Ich freue mich, dass die bisher getrennten Bernburger Jobcenterstandorte – die Mozartstraße als Sitz der Verwaltung und Parkstraße als Anlaufpunkt für Kunden – in der Friedensallee 13 nun zusammenrücken“, erklärt Thomas Holz, Betriebsleiter des Jobcenters Salzlandkreis. „Während des Umzugs, der vom 10. bis voraussichtlich 21. November dauern wird, lassen sich Einschränkungen für den Kundenverkehr leider nicht ganz vermeiden“, informiert er weiter. Die Leistungsberechtigten werden bereits frühzeitig über Aushänge im Haus und mittels Homepage zum Standortwechsel informiert, heißt es.

Für klärungsbedürftige Anliegen im Zeitraum zwischen 10. November und 21. November stehen Ratsuchenden verschiedene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zum Bernburger Jobcenter zur Verfügung.

Telefonisch ist die Behörde auch während des Umzugszeitraumes unter den bekannten Telefonnummern, darunter 03471/6840, erreichbar. Das Jobcenter bittet um Verständnis, dass es dennoch zu kurzzeitigen Einschränkungen der Erreichbarkeit einzelner Mitarbeiter kommen kann.

Notfälle ab 11. November

Per E-Mail können sich Kunden an [email protected] oder an die persönliche Adresse ihres Mitarbeiters wenden. Des Weiteren wird ab 11. November für Notfälle eine Vorsprachemöglichkeit in der neuen Liegenschaft vorgehalten.

„Ab 24. November stehen wir unseren Kunden und Ratsuchenden im Gebäude der Friedensallee 13 in Bernburg zu den gewohnten Sprechzeiten und mit vollem Beratungsangebot dann wieder zur Verfügung“, informiert der Betriebsleiter des Jobcenters Salzlandkreis.

