Wer alles die erfolgreiche Initiative des Arbeitskreises für jüdische Geschichte in Bernburg unterstützt.

Jeder der 64 Stolpersteine in Bernburg hat jetzt Putzpaten

Bernburg/MZ. - Der Arbeitskreis für jüdische Geschichte in Bernburg hat sein Ziel erreicht: Im Zuge einer Informationsveranstaltung in der Martinskirche konnten für alle 64 Stolpersteinen an 23 Verlegeorten in der Stadt Putzpaten gewonnen werden. Neben sieben Privatpersonen sind das elf Institutionen: Gymnasium Carolinum, Campus Technicus, Freie Sekundarschule, Gedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“, Salzlandsparkasse, Stadtseniorenrat, Kanzler von Pfau’sche Stiftung, Evangelische Martinsgemeinde, Lernzentrum Bernburg des Vereins Rückenwind Schönebeck, Bernburger Bündnis für Demokratie und Toleranz sowie Bündnis 90/Die Grünen.