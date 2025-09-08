weather heiter
Wer alles die erfolgreiche Initiative des Arbeitskreises für jüdische Geschichte in Bernburg unterstützt.

Von Torsten Adam 08.09.2025, 12:09
Lehrer Jürgen Mietzsch nahm fürs Campus Technicus die Patenschaftsurkunden von Kerstin Schmidt entgegen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Der Arbeitskreis für jüdische Geschichte in Bernburg hat sein Ziel erreicht: Im Zuge einer Informationsveranstaltung in der Martinskirche konnten für alle 64 Stolpersteinen an 23 Verlegeorten in der Stadt Putzpaten gewonnen werden. Neben sieben Privatpersonen sind das elf Institutionen: Gymnasium Carolinum, Campus Technicus, Freie Sekundarschule, Gedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“, Salzlandsparkasse, Stadtseniorenrat, Kanzler von Pfau’sche Stiftung, Evangelische Martinsgemeinde, Lernzentrum Bernburg des Vereins Rückenwind Schönebeck, Bernburger Bündnis für Demokratie und Toleranz sowie Bündnis 90/Die Grünen.