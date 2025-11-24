Jetzt, kurz vor dem Jahreswechsel, verlassen gleich mehrere Händler die Bernburger Einkaufszone. Welche das sind und wo es für manche andernorts weitergeht.

Mehrere Läden in Bernburg schließen und ziehen um: Auch der Bekleidungsshop auf dem oberen Boulevard in Bernburg schließt nach 25 Jahren.

Bernburg/MZ. - „Wir schließen in drei Wochen!“, steht auf dem knallroten Plakat am Eingang des Geschäfts an der oberen Lindenstraße mit der Hausnummer 30 in Bernburg. Der Entschluss für die Geschäftsaufgabe ist kein einfacher Schritt für die Familie von Van Dat Lai gewesen. 25 Jahre hatte sie hier vor allem Bekleidung aber auch Schuhe und Dekorationen verkauft. Doch zuletzt war es nicht mehr wirtschaftlich gewesen, berichten die Betreiber.