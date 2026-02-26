Bernburg ist im Juni zum zweiten Mal Gastgeber für das Landesfest. Die Stadtverwaltung beantwortet Fragen von Einwohnern zum Parken, zum Shuttle-Verkehr sowie zum Radfahren im Festgebiet.

An der Bahnhofstraße ließ die Stadt Bernburg Anfang des Jahres nicht mehr genutzte Kleingärten abreißen. Die planierte Fläche soll Bewohnern des während des Sachsen-Anhalt-Tages gesperrten Festgebietes in der Innenstadt zum Parken ihrer Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden.

Bernburg/MZ. - Der Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg rückt näher. Vom 5. bis 7. Juni wird er zum 24. Mal gefeiert. Einwohner-Fragen zum Parken, zum Shuttle-Verkehr sowie zum Radfahren im Festgebiet beantwortet Julia Tarlatt, Sprecherin der Stadtverwaltung.

Wird es Parkflächen für betroffene Anwohner im gesperrten Bereich geben? Sind diese kostenpflichtig? Wo befinden sich diese?

Betroffene, zum Beispiel Anwohner, Unternehmen und deren Angestellte im Bereich des Festgebietes, haben die Möglichkeit, mit Berechtigungsplaketten auf Ausweichparkplätzen zu parken. Die Beantragung der Plaketten ist ab Montag, 2. März, bis spätestens Donnerstag, 30. April, möglich – und zwar online unter https://www.bernburg.de/de/berechtigungsplakette-sat-2026. html. Die Plaketten werden frühestens vier Wochen vor Festbeginn verschickt. Bewohner können mit ihrem gültigen Parkausweis auf einem ausgewiesenen Ausweichparkplatz (wird noch bekannt gegeben) parken. Bewohner mit gemietetem Privatparkplatz dürfen den Parkplatz weiterhin nutzen, müssen sich jedoch an die vorgeschriebenen Zeiten halten. Die ausgewiesenen Parkflächen mit Berechtigungsplakette und Bewohnerparkausweis sind nicht kostenpflichtig.

Gibt es ein Shuttle-Bus-Angebot für Anwohner, Dienstleister oder Händler?

Nein.

Wo befinden sich die Park & Ride-Parkplätze? Was kosten sie und welche Zeitfenster deckt der Shuttle-Verkehr ab?

Die Parkplätze P1, P2 und P3 befinden sich an der Weststraße, auf der Lidl-Fläche Claude-Breda-Straße und an der Halleschen Landstraße. Das Parken mit Shuttleverkehr kostet pro Person ab 12 Jahren 5 Euro pro Tag. Diese Parkplätze werden voraussichtlich am Freitag, 5. Juni, von 13 bis 2 Uhr, am Samstag, 6. Juni, von 8.30 bis 2 Uhr und am Sonntag, 7. Juni, von 8.30 bis 23 Uhr angefahren.

Ist im Festgebiet das Scooter- und Radfahren verboten?

Es gibt im Festgebiet kein separates Verbot für das Fahrradfahren. Im direkten Veranstaltungsgebiet sollte das Fahrrad aus Rücksicht auf Fußgänger aber geschoben werden. In Deutschland ist das Fahren mit E-Scootern auf Gehwegen grundsätzlich nicht erlaubt. Dies gilt auch für Fußgängerzonen, es sei denn, es gibt ein entsprechendes Schild, das das Fahren mit E-Scootern gestattet. Befahren werden darf das Festgebiet am Donnerstag, 4. Juni, von 0 bis 8 Uhr, am Freitag, 5. Juni, am Samstag, 6. Juni, und am Sonntag, 7. Juni, jeweils von 1 bis 8 Uhr sowie in der Nacht zum Montag, 8. Juni, von 23 bis 8 Uhr.