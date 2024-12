Aktion im Jugendclub des Vereins Rückenwind in Bernburg soll 16-jährigen Louis möglichen Spender bringen.

In nur vier Minuten zum Lebensretter

Bernburg/MZ. - Vor dem Jugendclub des Vereins Rückenwind in der Nienburger Straße in Bernburg wehen bunte Fahnen, Aufsteller weisen den Weg, aus dem Jugendclub dringt weihnachtliche Musik auf den Gehsteig. „Heute Typisierung“ steht in großen Buchstaben auf einem Plakat. Drinnen herrscht Getümmel, es riecht nach Kuchen, Kaffee und Glühwein. „Herzlich willkommen“, begrüßt Verwaltungskoordinatoren vom Verein Rückenwind, Jessica Hammerschmidt, die Gäste.