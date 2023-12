Höhere Gema-Gebühren: Was bedeutet das für Weihnachtsmärkte in Bernburg und Salzlandkreis?

Die Kosten, um auf Weihnachtsmärkten Musik spielen zu können, sind stark gestiegen. Das hat auch Auswirkungen auf den Heele-Christ-Markt in Bernburg.

Bernburg/Staßfurt/Schönebeck/MZ - Rainer Schulz hat eine Leidenschaft, die ihm auch seinen Lebensunterhalt bringt. Der 64-jährige Schönebecker ist Event-Saxofonist und mit seinem Instrument das ganze Jahr über auf Festen in der Region als Alleinunterhalter unterwegs. In der Weihnachtszeit ist sein Terminkalender proppevoll. Schulz spielt auf Weihnachtsmärkten besinnliche Weihnachtsmusik und sorgt dafür, dass die Besucher in eine passende Stimmung kommen.