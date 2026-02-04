Gleich in sieben Orten wird zu Veranstaltungen eingeladen. Bei einem Verein dürfen die Gäste auf eine Premieren-Veranstaltung gespannt sein.

Hier wird in der Region um Bernburg Karneval gefeiert

Rund sechs Stunden Programm erwartet die Gäste bei der Prunksitzung in Könnern.

Bernburg/MZ. - So langsam nähert sich der Karneval dem Höhepunkt: Es sind nur noch wenige Tage bis Rosenmontag. Schon jetzt tanzen sich die Narren dafür warm. Gleich in sieben Orten in der Region wird an diesem Wochenende getanzt, geschunkelt und gelacht. Wo überall etwas los ist, hat die MZ in einem Überblick zusammengestellt.