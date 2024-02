Einkaufen in Bernburg

Bernburg/MZ. - Gina Böge schiebt ihren Einkaufswagen zielgerichtet zu den Selbstbedienungskassen. Nacheinander scannt sie die Paprika, Brötchen zum Aufbacken, Fruchtzwerge und alle anderen Waren aus ihrem Einkaufswagen. Die junge Frau ist ziemlich flink an der SB-Kasse im E-Center an der Gröbziger Straße. Kein Wunder: Sie nutzt die Kasse nicht zum ersten Mal: „Das geht schnell und meistens gibt es hier keine Schlange, an die man sich anstellen muss“, sagt die 21-Jährige. Mit dem Neubau des Edeka-Marktes im vergangenen Jahr hatte sich Inhaber Heiko Grunert bewusst für zwei SB-Kassen entschieden. „Das soll einfach ein zusätzlicher Service sein“, sagt Marktleiter Marcus Sperling. Nach dem Motto: Selbst ist der Kunde. Bezahlen können diese hier mit EC-Karte sowie über das Handy, die App oder die Deutschland-Card. Nur Bargeld nehmen die Kassen nicht.