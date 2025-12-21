weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Pyrotechnik: Hier gilt an Silvester Böllerverbot in Bernburg

Wegen des zentralen Silvesterfeuerwerks geht die Stadt Bernburg auf Nummer sicher. Das müssen Besucher dazu wissen.

21.12.2025, 07:07
Für den Karlsplatz gilt ein Feuerwerksverbot.
Bernburg/MZ. - Die Stadt Bernburg weist auf ihre Allgemeinverfügung über das Mitführ- sowie Abbrennverbot von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 zum Jahreswechsel rund um den Karlsplatz hin. Bei dieser Kategorie handelt es sich um das klassische Silvester-und Kleinfeuerwerk zur Benutzung im Außenbereich. Demnach umfasst die pyrotechnische Verbotszone den kompletten oberen Karlsplatz sowie den angrenzenden Teil des unteren Platzes, dazu die direkt angrenzenden Abschnitte von Post- und Lindenstraße sowie den Lindenplatz.