WGS zeigt Herz für Tiere Aus Spenden vom Weihnachtsmarkt: Wohnungsbaugenossenschaft Sangerhausen hilft Tierheim
Die Wohnungsbaugenossenschaft Sangerhausen hat beim zweiten Weihnachtsmarkt im „Mietz“ erneut Spenden für das Tierheim gesammelt. Mit Glühwein, Punsch und Bratwürstchen kam eine stolze Summe zusammen – die am Ende sogar fast verdoppelt wurde.
21.12.2025, 08:45
Sangerhausen/MZ. - Es ist mittlerweile eine kleine Tradition: Die Wohnungsbaugenossenschaft Sangerhausen (WGS) unterstützt wie im vergangenen Jahr das Sangerhäuser Tierheim. Auch beim zweiten WGS-Weihnachtsmarkt, zu dem die WGS am 5. Dezember ins „Mietz“ im Stadtteil Süd eingeladen hatte, wurden Spenden für die Einrichtung gesammelt.