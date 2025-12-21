Die Wohnungsbaugenossenschaft Sangerhausen hat beim zweiten Weihnachtsmarkt im „Mietz“ erneut Spenden für das Tierheim gesammelt. Mit Glühwein, Punsch und Bratwürstchen kam eine stolze Summe zusammen – die am Ende sogar fast verdoppelt wurde.

Kerstin Liebau-Schlüfter (links) bei der Übergabe der Spenden an Tierheimleiterin Nancy Behler. Auf dem Foto sind auch die beiden Hunde Paula und Mausi zu sehen, die das Tierheim gerne zusammen vermitteln würde.

Sangerhausen/MZ. - Es ist mittlerweile eine kleine Tradition: Die Wohnungsbaugenossenschaft Sangerhausen (WGS) unterstützt wie im vergangenen Jahr das Sangerhäuser Tierheim. Auch beim zweiten WGS-Weihnachtsmarkt, zu dem die WGS am 5. Dezember ins „Mietz“ im Stadtteil Süd eingeladen hatte, wurden Spenden für die Einrichtung gesammelt.