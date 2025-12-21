Sehnsucht nach Stille So werden im Kloster Petersberg Advent und Silvester gefeiert

Wer einige Tage im Kloster verbringt, sucht Stille – und vielleicht Gott. Warum das Interesse daran in der Adventszeit und um den Jahreswechsel besonders groß ist. Ein Besuch auf dem Petersberg bei Halle.