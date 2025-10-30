Darum soll der Verkauf des früheren Schulgebäudes ihrer Meinung nach nicht rechtens gewesen sein.

Heimatfreunde wollen sich noch nicht geschlagen geben und ziehen vor Gericht

In dem früheren Schulgebäude ist seit vielen Jahren das Heimatmuseum untergebracht. Ansonsten steht es leer.

Ilberstedt/MZ. - Der Streit um die Zukunft der Neuen Schule in Ilberstedt geht weiter: Zwar hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am 30. September die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens abgelehnt. Aber die Fraktion der Heimatfreunde hat mittlerweile Einspruch gegen den Beschluss eingelegt. Er hat damit gerechnet, sagt Bürgermeister Lothar Jänsch (parteilos) dazu. Weiter möchte er das nicht kommentieren.