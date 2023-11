Festliche Eröffnung Heele-Christ-Markt öffnet am Freitag: Was die Bernburger in der Weihnachtszeit erwartet

Es ist wieder so weit: Mit der Eröffnung des Heele-Christ-Markts wird in Bernburg am Wochenende die Weihnachtszeit eingeläutet. Worauf sich Besucher in den nächsten Wochen freuen dürfen.