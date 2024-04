Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gerbitz/MZ. - Wie heißt es doch so schön? Nichts ist so schlecht, als dass es nicht auch sein Gutes hätte. In Gerbitz fand am Donnerstag ein positives Ende, was im Februar 2007 mit einem Unglück begann. Damals waren Teile einer Kalkteichböschung bei Latdorf gebrochen. Aus dem Teich flossen innerhalb weniger Sekunden zirka 240.000 Tonnen Kalkschlamm auf die Landesstraße zwischen Kleinpaschleben und Nienburg und begruben sie auf einer Länge von 500 Meter unter sich.