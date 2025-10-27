Yvonne Schiek und Thomas Ollig verwandeln ihr Neubornaer Grundstück wieder in ein Kleinod für Halloween-Liebhaber. Die Familie will vor allem jungen Besuchern ein Erlebnis bieten und sucht nun nach Mitstreitern.

Gruselgarten in Neuborna zieht wieder viele Besucher an: Jetzt suchen die Organisatoren Mitstreiter

Leonhard Schiek führt als Sohn des Hauses gerne durch den Gruselgarten in Neuborna, hier mit Besucherin Frieda Schauer an den drei Raben.

Neuborna/MZ - Dass es im Neubornaer Salzweg 28 etwas Besonderes zu entdecken ist, hat sich offenbar schon herumgesprochen: Zum dritten Mal laden Yvonne Schiek und ihr Partner Thomas Ollig in ihren Gruselgarten ein. Bereits bevor es richtig dunkel wurde, pilgerten Halloween-Fans zu dem Privatgrundstück der Familie. „Am Freitag hatten wir schon gut 200 Besucher“, berichtet Yvonne Schiek. Auch am Samstagabend war der kleine Rundgang hinterm Haus gut besucht.