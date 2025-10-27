weather regen
  4. Highlight für Halloween-Fans: Gruselgarten in Neuborna zieht wieder viele Besucher an: Jetzt suchen die Organisatoren Mitstreiter

Yvonne Schiek und Thomas Ollig verwandeln ihr Neubornaer Grundstück wieder in ein Kleinod für Halloween-Liebhaber. Die Familie will vor allem jungen Besuchern ein Erlebnis bieten und sucht nun nach Mitstreitern.

Von Robin Kraska 27.10.2025, 06:00
Leonhard Schiek führt als Sohn des Hauses gerne durch den Gruselgarten in Neuborna, hier mit Besucherin Frieda Schauer an den drei Raben.
Leonhard Schiek führt als Sohn des Hauses gerne durch den Gruselgarten in Neuborna, hier mit Besucherin Frieda Schauer an den drei Raben. (Foto: Conny Schreiber)

Neuborna/MZ - Dass es im Neubornaer Salzweg 28 etwas Besonderes zu entdecken ist, hat sich offenbar schon herumgesprochen: Zum dritten Mal laden Yvonne Schiek und ihr Partner Thomas Ollig in ihren Gruselgarten ein. Bereits bevor es richtig dunkel wurde, pilgerten Halloween-Fans zu dem Privatgrundstück der Familie. „Am Freitag hatten wir schon gut 200 Besucher“, berichtet Yvonne Schiek. Auch am Samstagabend war der kleine Rundgang hinterm Haus gut besucht.