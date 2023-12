Großeinsatz der Feuerwehr Stundenlanger Kampf gegen Flammen: Brand in Silo mit Tierfutter in Könnern

Stundenlanger Großeinsatz bei Deuka in Könnern: Dort ist am Montagmittag ein Schwelbrand in einem Silo ausgebrochen, in dem eine Tierfuttermischung lagerte. Warum sich die Löscharbeiten äußerst schwierig gestalteten.