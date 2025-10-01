Zehntklässler der Gemeinschaftsschule Könnern gestalten mit professioneller Hilfe eine Fassade im künftigen Schulgarten. Woher die Idee für das Projekt kam.

Zehntklässlerin Victoria Drvinco arbeitet am Feinschliff des Gartenzwergs, der Teil des Graffiti-Kunstwerks an der Schulgartenwand in Könnern ist.

Könnern/MZ - Wer diese Wand auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule in Könnern betrachtet, bekommt schon jetzt eine Idee, was hier entstehen soll. Neben Bildern von Tieren, Pflanzen und einem Gartenzwerg prangt dort seit Kurzem der Schriftzug „Schulgarten“. Unter professioneller Anleitung haben Schüler der 10a ein Graffito gestaltet, an dem Ort, wo künftig Obst und Gemüse angebaut werden.