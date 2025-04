Bernburg/MZ. - Häusliche Gewalt ist kein Kavaliersdelikt. Nur selten gelangen Fälle dieser Art an das Licht der Öffentlichkeit. Die von der Staatsanwaltschaft vor einem Jahr erhobenen Vorwürfe gegen den 35-jährigen Mann wogen schwer. Der Angeklagte soll zwischen dem 18. Februar und 27. März 2023 drei Straftaten begangen haben. Am 18. Februar hat er seine Bekannte nach einem Streit im Badezimmer gewürgt, diese Tat einen Tag später wiederholt und soll außerdem mit einem Gürtel auf die Frau eingeschlagen haben. Am 27. März hat die Bernburgerin in das Smartphone ihrer Bekanntschaft geschaut und ihn wegen diverser Frauenkontakte zur Rede gestellt. Daraufhin habe der Angeklagte ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen und die Geschädigte mit beiden Händen gewürgt. Die Frau leidet seitdem an einer psychischen Belastungsstörung (MZ berichtete).

