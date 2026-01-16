Seit Jahresbeginn gilt für Speisen im Gastronomiebereich eine Umsatzsteuer von sieben statt 19 Prozent. Was Gastronomen darüber denken und wie sich das auf Kunden auswirkt.

Auch das „Brutzelhaus“ in Bernburg profitiert von der Senkung der Mehrwertsteuer. Stefanie Lysenko serviert hier eine Portion Lachs mit Nudeln.

Bernburg/MZ. - „Steuersenkungen sind immer gut, aber nicht so sehr wie erwartet“, sagt Andrei Iulian Nistor, der Chef des italienischen Restaurants „Sale & Pepe“ in Bernburg und spricht damit die Veränderungen an, die seit Anfang dieses Jahres für Gastronomen gelten: Die Senkung der Umsatzsteuer bei Speisen von bisher 19 auf sieben Prozent.