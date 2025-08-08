Das Holzhäuschen auf dem Karlsplatz, das eine jahrzehntelange Tradition Bernburgs würdigt, deckt gerade mal die Kosten der Lebenshilfe. Welche Überlegungen es gibt.

Gastrichbude in der Bernburger Innenstadt: wenig Umsatz, viele Schmierereien

In der Gastrichbude auf dem Karlsplatz wird seit vier Jahren während der Wochenmärkte Duponia-Brause durch die Lebenshilfe verkauft.

Bernburg/MZ. - Von allen vier Seiten ist das pittoreske Häuschen mitten auf dem Karlsplatz beschmiert. Die im September 2021 eröffnete Gastrichbude, in der die Lebenshilfe Bernburg seitdem Duponia-Brause aus Calbe verkauft, wird immer wieder zum Ziel von unbekannten Schmierern. Es ist wie in der Hase-und-Igel-Fabel: Kaum sind die Kritzeleien beseitigt, verunzieren neue die weißen Wände und braunen Holzbalken.