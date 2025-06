Plötzkau/Könnern/MZ. - In der Plötzkauer Kleingartenanlage am Bleichplan ist am Samstagnachmittag eine Laube niedergebrannt. Als die um 12.11 Uhr von der Kreisleitstelle alarmierten Kameraden am Einsatzort eintrafen, stand sie bereits hellauf in Flammen. Bereits auf der Anfahrt hatten sie die in den Himmel aufsteigende schwarze Rauchsäule wahrgenommen. Da die Laube komplett aus Holz war, fand das Feuer reichlich Nahrung.

Einsatz dauert dreieinhalb Stunden

Nachdem eine B-Leitung vom Löschfahrzeug durch die Gartenanlage zur Brandstelle verlegt war, nahmen Aktive der Plötzkauer Wehr die Brandbekämpfung unter Leitung von Andreas Braun in Angriff und verhinderten eine Ausbreitung der Flammen auf benachbarte Parzellen. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr aus Alsleben schaffte das Löschwasser im Pendelverkehr heran. Das brennende Gartenhaus, aus dem die Kameraden zwei Propangasflaschen in Sicherheit bringen konnten, war indes nicht mehr zu retten. Die Trümmer wurden abschließend mit Netzmittel abgedeckt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Erst nach dreieinhalb Stunden konnten die Feuerwehrleute ihren Einsatz beenden.

Besitzer spricht von Brandausbruch an Ofen

Der 42 Jahre alte Laubenbesitzer sagte gegenüber der Polizei aus, dass das Feuer im Bereich des Ofens ausgebrochen sei. Er konnte die Laube noch eigenständig verlassen, musste aber vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt werden und wurde dann zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Ein Radlader brannte am Freitagabend auf der Landesstraße 50 zwischen Könnern und Garsena ab. (Foto: Feuerwehr Könnern)

Bereits am Freitagabend, kurz vor 21 Uhr, mussten die Könneraner Retter ausrücken, weil auf der Landesstraße 50 zwischen Könnern und Garsena ein Radlader in Flammen stand. Sie bekämpften das Feuer und legten einen Schaumteppich über das Baufahrzeug, um letzte Glutnester zu ersticken. Außerdem leisteten sie Erste Hilfe beim Fahrer, der offenbar einen Schock erlitten hatte.