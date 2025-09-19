Der Nachwuchs der Spielgemeinschaft Alsleben/Bebitz/Könnern ist hochmotiviert, an ihren Oberteilen nagt jedoch der Zahn der Zeit. Jetzt soll eine Spendenaktion für Abhilfe sorgen.

TuS Bebitz ruft Trikot-Notstand aus und bangt um weiteren Spielbetrieb beim Nachwuchs

Die Nachwuchskicker von TuS Bebitz haben wegen ihrer verwaschenen Trikots Sorge, dass sie bald nicht mehr zu Spielen antreten dürfen.

Alsleben/Bebitz/Könnern/mz. - Es ist ein Hilferuf der besonderen Art, den die Spielgemeinschaft Alsleben/Bebitz/Könnern abgesendet hat.„Helft unserer D-Jugend! Wir benötigen neue Trikots, um weiter spielen zu können“, heißt es auf Facebook.